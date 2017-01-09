CodeBaseKategorien
Indikatoren

NonLag MA - Indikator für den MetaTrader 5

MetaTrader 5 Version des NonLag MA (keine Konvertierung sondern ein neuer - es ist ein "purer nicht verzögerter MA").

Er hat all die Sachen, die MetaTrader ermöglicht: Er zeichnet nicht neu, kann auf vorherige Indikatordaten angewendet werden (daher kann er auf alle Daten oder jeden beliebigen Indikator angewendet werden) und er ist schnell. Der Code ist wiederverwendbar (der nonlag MA wurde als Funktion geschrieben) was ihn für die Verwendung in jedem Code geeignet macht.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16639

Jurik Filter Jurik Filter

Dies ist ein verbesserter Jurik Filter mit der Option auf einen beliebigen Indikator angewendet zu werden, nicht nur auf Preise.

One More Average One More Average

Die Idee hinter diesem ist einfach: er sollte andere gleitende Durchschnitte so gut wie möglich "imitieren".

Moving Averages mit Farben Moving Averages mit Farben

"Klassische" MA mit einem Twist: Farben ändern sich je nach Winkel der Neigung.

Composite RSI Composite RSI

Composite RSI