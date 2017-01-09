MetaTrader 5 Version des NonLag MA (keine Konvertierung sondern ein neuer - es ist ein "purer nicht verzögerter MA").

Er hat all die Sachen, die MetaTrader ermöglicht: Er zeichnet nicht neu, kann auf vorherige Indikatordaten angewendet werden (daher kann er auf alle Daten oder jeden beliebigen Indikator angewendet werden) und er ist schnell. Der Code ist wiederverwendbar (der nonlag MA wurde als Funktion geschrieben) was ihn für die Verwendung in jedem Code geeignet macht.

