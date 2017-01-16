無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ノンラグMAのMetaTrader 5 版（単なる変換ではなく新しいもので「純粋なNonLag MA」です）。
それはMetaTraderで可能なすべてのものを持っています。再描画はされず、以前の指標データに適用することができます（使用される任意のデータまたは指標に適用することができます）。コードは再利用可能（nonlag MAは関数として記述されています）で、他のコードでの使用に適しています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16639
