NonLag MA - indicador para MetaTrader 5
Versão da NonLag MA para MetaTrader 5.
Ele combina todas as vantagens oferecidas pela MetaTrader: não é redesenhado, de alta velocidade, pode ser usado para exibir os dados do indicador colocado anteriormente (podem ser usados quaisquer dados e indicadores). O código pode ser reutilizado (MA sem latência implementada como função) como parte de outros códigos.
Indicador modificado Jurik Filter com possibilidade de ser aplicado não apenas aos preços, mas também a outros indicadores.One More Average
A ideia por trás deste indicador é simples, isto é, ele "simula" outras médias móveis.
MA "clássico" com uma torção: a cor das linhas varia dependendo do ângulo de inclinação.RSI composto
