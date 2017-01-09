CodeBaseSeções
NonLag MA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Versão da NonLag MA para MetaTrader 5.

Ele combina todas as vantagens oferecidas pela MetaTrader: não é redesenhado, de alta velocidade, pode ser usado para exibir os dados do indicador colocado anteriormente (podem ser usados quaisquer dados e indicadores). O código pode ser reutilizado (MA sem latência implementada como função) como parte de outros códigos.


Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16639

