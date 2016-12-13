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Индикаторы

NonLag MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3247
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Версия незапаздывающей MA для MetaTrader 5 (не доработка существовавшего, а новый индикатор — это "чистая незапаздывающая МА").

Он сочетает в себе все достоинства, предлагаемые MetaTrader: не перерисовывается, высокоскоростной, может быть использован к данным ранее наложенного индикатора (причем могут использоваться любые данные и любые индикаторы). Код может быть использован повторно (незапаздывающая МА реализована в виде функции) в составе других кодов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16639

Jurik Filter Jurik Filter

Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.

One More Average One More Average

Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.

Moving Averages with Colors Moving Averages with Colors

"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.

Композитный RSI Композитный RSI

Композитный RSI