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NonLag MA - индикатор для MetaTrader 5
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Версия незапаздывающей MA для MetaTrader 5 (не доработка существовавшего, а новый индикатор — это "чистая незапаздывающая МА").
Он сочетает в себе все достоинства, предлагаемые MetaTrader: не перерисовывается, высокоскоростной, может быть использован к данным ранее наложенного индикатора (причем могут использоваться любые данные и любые индикаторы). Код может быть использован повторно (незапаздывающая МА реализована в виде функции) в составе других кодов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16639
Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.One More Average
Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.
"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.Композитный RSI
Композитный RSI