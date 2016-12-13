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Индикаторы

Jurik Filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2889
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.

Вычисления в этой версии улучшены по сравнению с оригиналом (более быстрый ответ при сохранении сглаженности).

Добавление расцветки наклона может помочь во многих случаях: например, в таких, когда мы накладываем этот фильтр на другой индикатор, выставляем для него период 1 (чтобы линии обоих индикаторов были идентичны) и, таким образом, получаем возможность

"маскировать" ранее наложенный индикатор цветом фильтра Юрика, даже если раньше он "не умел" этого делать.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16638

One More Average One More Average

Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.

NonLag MA NonLag MA

Незапаздывающая МА.

Moving Averages with Colors Moving Averages with Colors

"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.