Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.



Вычисления в этой версии улучшены по сравнению с оригиналом (более быстрый ответ при сохранении сглаженности).



Добавление расцветки наклона может помочь во многих случаях: например, в таких, когда мы накладываем этот фильтр на другой индикатор, выставляем для него период 1 (чтобы линии обоих индикаторов были идентичны) и, таким образом, получаем возможность



"маскировать" ранее наложенный индикатор цветом фильтра Юрика, даже если раньше он "не умел" этого делать.