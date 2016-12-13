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Jurik Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.
Вычисления в этой версии улучшены по сравнению с оригиналом (более быстрый ответ при сохранении сглаженности).
Добавление расцветки наклона может помочь во многих случаях: например, в таких, когда мы накладываем этот фильтр на другой индикатор, выставляем для него период 1 (чтобы линии обоих индикаторов были идентичны) и, таким образом, получаем возможность
"маскировать" ранее наложенный индикатор цветом фильтра Юрика, даже если раньше он "не умел" этого делать.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16638
Идея этого индикатора проста: он "имитирует" столько других скользящих средних, сколько может.Gann High Low Activator
Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.
Незапаздывающая МА.Moving Averages with Colors
"Классическая" MA с изюминкой: цвет линий меняется в зависимости от угла наклона.