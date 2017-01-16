コードベースセクション
インディケータ

Jurik Filter - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1353
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
これは改良されたJurik Filterで、価格だけでなく指標にも適用されることができます。

このバージョンでな、計算が元のバージョンに比べて改善されています（応答は高速ですが、滑らかさが維持されています）。

また、スロープカラーの追加は多くの場合に役立ちます。期間を1に設定し、基になる指標がそれを実行できない場合であっても、色の変化を伴うインジケータをマスキングする場合などです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16638

