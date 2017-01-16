これは改良されたJurik Filterで、価格だけでなく指標にも適用されることができます。



このバージョンでな、計算が元のバージョンに比べて改善されています（応答は高速ですが、滑らかさが維持されています）。



また、スロープカラーの追加は多くの場合に役立ちます。期間を1に設定し、基になる指標がそれを実行できない場合であっても、色の変化を伴うインジケータをマスキングする場合などです。