CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Jurik Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1345
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dies ist ein verbesserter Jurik Filter mit der Option auf einen beliebigen Indikator angewendet zu werden, nicht nur auf Preise.

Die Berechnung wurde in dieser Version im Vergleich zur Originalversion verbessert (schnellere Antwort aber die Glättung bleibt erhalten).

Auch die ergänzung der Steigungseinfärbung kann in vielen Fällen helfen: selbst in Fällen wie den Zeitraum auf 1 zu setzen und den zugrunde liegenden Indikator mit Farbänderungen zu maskieren, auch wenn der zugrunde liegenden Indikator das nicht kann.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16638

One More Average One More Average

Die Idee hinter diesem ist einfach: er sollte andere gleitende Durchschnitte so gut wie möglich "imitieren".

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Diese Version zeigt den Kanal, der durchbrochen werden muss, wenn sich der Trend ändert.

NonLag MA NonLag MA

MetaTrader 5 Version des NonLag MA.

Moving Averages mit Farben Moving Averages mit Farben

"Klassische" MA mit einem Twist: Farben ändern sich je nach Winkel der Neigung.