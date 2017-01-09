und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Jurik Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1345
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist ein verbesserter Jurik Filter mit der Option auf einen beliebigen Indikator angewendet zu werden, nicht nur auf Preise.
Die Berechnung wurde in dieser Version im Vergleich zur Originalversion verbessert (schnellere Antwort aber die Glättung bleibt erhalten).
Auch die ergänzung der Steigungseinfärbung kann in vielen Fällen helfen: selbst in Fällen wie den Zeitraum auf 1 zu setzen und den zugrunde liegenden Indikator mit Farbänderungen zu maskieren, auch wenn der zugrunde liegenden Indikator das nicht kann.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16638
Die Idee hinter diesem ist einfach: er sollte andere gleitende Durchschnitte so gut wie möglich "imitieren".Gann High Low Activator
Diese Version zeigt den Kanal, der durchbrochen werden muss, wenn sich der Trend ändert.
MetaTrader 5 Version des NonLag MA.Moving Averages mit Farben
"Klassische" MA mit einem Twist: Farben ändern sich je nach Winkel der Neigung.