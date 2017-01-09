Dies ist ein verbesserter Jurik Filter mit der Option auf einen beliebigen Indikator angewendet zu werden, nicht nur auf Preise.



Die Berechnung wurde in dieser Version im Vergleich zur Originalversion verbessert (schnellere Antwort aber die Glättung bleibt erhalten).



Auch die ergänzung der Steigungseinfärbung kann in vielen Fällen helfen: selbst in Fällen wie den Zeitraum auf 1 zu setzen und den zugrunde liegenden Indikator mit Farbänderungen zu maskieren, auch wenn der zugrunde liegenden Indikator das nicht kann.