Indicador modificado Jurik Filter com possibilidade de ser aplicado não apenas aos preços, mas também a outros indicadores.



Os cálculos nesta versão são melhorados em comparação com o original (resposta mais rápida, mantendo a suavidade).



A adição de cores à inclinação pode ajudar em muitos casos: por exemplo, quando aplicamos este filtro a outro indicador, colocamos para ele o período 1 (de modo que as linhas de ambos os indicadores são idênticas), e, assim, obtemos a possibilidade



de "mascarar" o indicador colocado anteriormente com a cor do filtro Eureka, mesmo se anteriormente ele "não sabia" fazer isto.