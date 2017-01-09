CodeBaseSeções
Indicadores

Jurik Filter - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Indicador modificado Jurik Filter com possibilidade de ser aplicado não apenas aos preços, mas também a outros indicadores.

Os cálculos nesta versão são melhorados em comparação com o original (resposta mais rápida, mantendo a suavidade).

A adição de cores à inclinação pode ajudar em muitos casos: por exemplo, quando aplicamos este filtro a outro indicador, colocamos para ele o período 1 (de modo que as linhas de ambos os indicadores são idênticas), e, assim, obtemos a possibilidade

de "mascarar" o indicador colocado anteriormente com a cor do filtro Eureka, mesmo se anteriormente ele "não sabia" fazer isto.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16638

