El indicador Gann High Low Activator fue descrito por Robert Krausz en 1998 en una edición de la revista Stocks & Commodities Magazine. Se trata de una media móvil simple (SMA) para los máximos y los mínimos durante n períodos anteriores.



El indicador monitorea ambas curvas (máximos y mínimos). El cierre de la barra determina cuál de las dos va a completarse.



En esta versión se forma un canal que será roto si la tendencia empieza a cambiar. El indicador permite elegir una de 4 medias móviles básicas para realizar los cálculos (por definición, Gann High Low Activator estándar utiliza sólo SMA, pero algunas otras medias pueden ofrecer los resultados que probablemente convengan mejor para el trading en determinadas ocasiones).



Actualización:

La nueva versión (versión 2) dispone de un conjunto estándar de alertas (mensaje, sonido, e-mail y notificación Push) y soporta el timeframe múltiple.







Ejemplos con el timeframe múltiple:



