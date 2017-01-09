Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
One More Average - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Die Idee von diesem Indikator ist einfach: er sollte nicht er selbst sein, sondern eine Art Chamäleon - er sollte so viele andere gleitende Durchschnitte wie möglich "imitieren". So würde sich die Notwendigkeit für zig verschiedene gleitende Durchschnitte verringern.
Und er sollte natürlich einige Extras haben.
Die Extras:
- er muss glatt sein
- er muss die "Geschwindigkeit" ändern können, ohne die Länge zu ändern
- er muss sich anpassen können oder auch nicht (da er sowohl adaptive als auch nicht-adavptive "imitieren" muss)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16637
