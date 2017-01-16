無料でロボットをダウンロードする方法を見る
One More Average - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標のアイデアは単純です。それは、それ自体ではなく、カメレオンのようなものでなければなりません。出来るだけ多くの他の移動平均を「模倣する」べきです。そうすれば何百万もの移動平均の必要性がなくなるでしょう。
おまけもあります。
おまけ：
- 平滑化されていなければならない
- 長さを変えずに「速度を変える」ことができなければならない
- 適応できるかどうかでなければならない（適応性のないものと適応性のあるものを「模倣」しなければならないので）
