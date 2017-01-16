コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

One More Average - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1054
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標のアイデアは単純です。それは、それ自体ではなく、カメレオンのようなものでなければなりません。出来るだけ多くの他の移動平均を「模倣する」べきです。そうすれば何百万もの移動平均の必要性がなくなるでしょう。

おまけもあります。

おまけ：

  • 平滑化されていなければならない
  • 長さを変えずに「速度を変える」ことができなければならない
  • 適応できるかどうかでなければならない（適応性のないものと適応性のあるものを「模倣」しなければならないので）


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16637

ギャン高低アクティベータ ギャン高低アクティベータ

このバージョンでは、トレンドを変更しようとする場合に破損する必要のあるチャネルが表示されます。

日中のデータ 日中のデータ

この指標は、現在の銘柄の重要なデータをチャートウィンドウに表示します。

Jurik Filter Jurik Filter

これは改良されたJurik Filterで、価格だけでなく指標にも適用されることができます。

ノンラグMA ノンラグMA

ノンラグMAのMetaTrader 5 版。