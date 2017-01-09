CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

One More Average - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1501
Avaliação:
(24)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A ideia por trás deste indicador é simples: ele não deve ser si mesmo, deve ser uma espécie de camaleão. Sua tarefa é imitar tantas outras médias móveis quanto poder. Isto irá minimizar a necessidade de uma miríade de diferentes médias móveis.

Claro, não sem os requisitos obrigatórios para este indicador: 

  • ele deve ser suavizado
  • Ele deve ser capaz de "alterar velocidade" sem alterar o comprimento
  • ele deve ser capaz de ser ao mesmo tempo adaptável e mal-adaptável (para imitar outras médias móveis).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16637

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Esta versão mostra o canal que faz o seu caminho, se a tendência está começando a mudar.

Daily Data Daily Data

Na janela do gráfico, o indicador exibe os dados importantes sobre o símbolo atual.

Jurik Filter Jurik Filter

Indicador modificado Jurik Filter com possibilidade de ser aplicado não apenas aos preços, mas também a outros indicadores.

NonLag MA NonLag MA

MA sem latência.