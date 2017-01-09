A ideia por trás deste indicador é simples: ele não deve ser si mesmo, deve ser uma espécie de camaleão. Sua tarefa é imitar tantas outras médias móveis quanto poder. Isto irá minimizar a necessidade de uma miríade de diferentes médias móveis.

Claro, não sem os requisitos obrigatórios para este indicador:



ele deve ser suavizado

Ele deve ser capaz de "alterar velocidade" sem alterar o comprimento

ele deve ser capaz de ser ao mesmo tempo adaptável e mal-adaptável (para imitar outras médias móveis).



