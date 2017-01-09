Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
One More Average - indicador para MetaTrader 5
A ideia por trás deste indicador é simples: ele não deve ser si mesmo, deve ser uma espécie de camaleão. Sua tarefa é imitar tantas outras médias móveis quanto poder. Isto irá minimizar a necessidade de uma miríade de diferentes médias móveis.
Claro, não sem os requisitos obrigatórios para este indicador:
- ele deve ser suavizado
- Ele deve ser capaz de "alterar velocidade" sem alterar o comprimento
- ele deve ser capaz de ser ao mesmo tempo adaptável e mal-adaptável (para imitar outras médias móveis).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16637
