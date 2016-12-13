Идея этого индикатора проста: он не должен быть самим собой — он должен быть своеобразным хамелеоном. Его задача — имитировать столько других скользящих средних, сколько сможет. Таким образом будет минимизирована необходимость в мириадах разных скользящих средних.

Разумеется, не обойтись без обязательных требований к этому индикатору:



он должен быть сглаженным

он должен иметь возможность "изменять скорость" без изменения длины

он должен уметь быть как адаптивным, так и неадаптивным (чтобы имитировать и те, и другие скользящие средние).



