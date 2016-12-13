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One More Average - индикатор для MetaTrader 5
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Идея этого индикатора проста: он не должен быть самим собой — он должен быть своеобразным хамелеоном. Его задача — имитировать столько других скользящих средних, сколько сможет. Таким образом будет минимизирована необходимость в мириадах разных скользящих средних.
Разумеется, не обойтись без обязательных требований к этому индикатору:
- он должен быть сглаженным
- он должен иметь возможность "изменять скорость" без изменения длины
- он должен уметь быть как адаптивным, так и неадаптивным (чтобы имитировать и те, и другие скользящие средние).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16637
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Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.Daily Data
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Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.NonLag MA
Незапаздывающая МА.