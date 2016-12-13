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Индикаторы

One More Average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1987
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Идея этого индикатора проста: он не должен быть самим собой — он должен быть своеобразным хамелеоном. Его задача — имитировать столько других скользящих средних, сколько сможет. Таким образом будет минимизирована необходимость в мириадах разных скользящих средних.

Разумеется, не обойтись без обязательных требований к этому индикатору: 

  • он должен быть сглаженным
  • он должен иметь возможность "изменять скорость" без изменения длины
  • он должен уметь быть как адаптивным, так и неадаптивным (чтобы имитировать и те, и другие скользящие средние).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16637

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.

Daily Data Daily Data

Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.

Jurik Filter Jurik Filter

Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам.

NonLag MA NonLag MA

Незапаздывающая МА.