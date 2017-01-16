Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Daily Data - indicador para MetaTrader 5
El indicador visualiza datos importantes sobre el símbolo actual en la ventana del gráfico.
Ahora es posible controlar el indicador con un solo clic del ratón. En este código el control está implementado de la siguiente manera: se puede ocultar o mostrar el indicador y sus elementos separados simplemente haciendo clic en el botón «ocultar/mostrar».
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16635
El indicador incluye la correlación de los rangos de Spearman y la correlación de Pearson.
La idea de este indicador es muy simple: él «imita» tantas medias móviles cuantas pueda.