CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Daily Data - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1390
Ranking:
(50)
Publicado:
dailydata.mq5 (19.91 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador visualiza datos importantes sobre el símbolo actual en la ventana del gráfico.

Ahora es posible controlar el indicador con un solo clic del ratón. En este código el control está implementado de la siguiente manera: se puede ocultar o mostrar el indicador y sus elementos separados simplemente haciendo clic en el botón «ocultar/mostrar».


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16635

XVolume XVolume

Es un indicador simple del volumen que tiene dos modos de color.

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

El indicador incluye la correlación de los rangos de Spearman y la correlación de Pearson.

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Esta versión muestra el canal que se rompe si la tendencia empieza a cambiar.

One More Average One More Average

La idea de este indicador es muy simple: él «imita» tantas medias móviles cuantas pueda.