XVolume - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 970
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Real autor: Khlystov Vladimir
Es un indicador simple de volumen con dos opciones del modo de color:
- cambio del color cuando los volúmenes cruzan la media
- cambio del color en el estado alcista/bajista de la vela correspondiente
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16634
