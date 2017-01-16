CodeBaseSecciones
XVolume - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
970
(20)
xvolume.mq5 (7.47 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (129.86 KB) ver
Real autor: Khlystov Vladimir

Es un indicador simple de volumen con dos opciones del modo de color:

  • cambio del color cuando los volúmenes cruzan la media
  • cambio del color en el estado alcista/bajista de la vela correspondiente
Para compilar el archivo, primero, es necesario instalar SmoothAlgorithms.mqh, desarrollado por Nikolay Kositsyn.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16634

