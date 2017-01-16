CodeBaseSecciones
Rank AutoCorrelation - indicador para MetaTrader 5

mladen
Mladen Rakic
1496
(32)
El indicador de la (auto) correlación de los rangos que incluye:
  • Correlación de los rangos de Spearman
  • Correlación de Pearson

Para los cálculos se puede usar 22 tipos del precio. El usuario puede elegir los niveles fijos o flotantes y usarlos para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Ambos coeficientes de correlación (de Spearman y de Pearson) utilizan las mismas reglas. La correlación puede variar entre 1 y -1, y se interpreta generalmente de la siguiente manera:

  • 1 — una correlación positiva y fuerte, cuando los cambios son prácticamente idénticos
  • 0 — no hay correlación
  • -1 — una correlación negativa y alta, cuando los cambios son prácticamente contrarios




