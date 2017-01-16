Correlación de los rangos de Spearman

Correlación de Pearson

El indicador de la (auto) correlación de los rangos que incluye:

Para los cálculos se puede usar 22 tipos del precio. El usuario puede elegir los niveles fijos o flotantes y usarlos para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa.



Ambos coeficientes de correlación (de Spearman y de Pearson) utilizan las mismas reglas. La correlación puede variar entre 1 y -1, y se interpreta generalmente de la siguiente manera:



1 — una correlación positiva y fuerte, cuando los cambios son prácticamente idénticos

0 — no hay correlación

-1 — una correlación negativa y alta, cuando los cambios son prácticamente contrarios



