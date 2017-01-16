Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rank AutoCorrelation - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 1496
- Ranking:
-
- Publicado:
- Correlación de los rangos de Spearman
- Correlación de Pearson
Para los cálculos se puede usar 22 tipos del precio. El usuario puede elegir los niveles fijos o flotantes y usarlos para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa.
Ambos coeficientes de correlación (de Spearman y de Pearson) utilizan las mismas reglas. La correlación puede variar entre 1 y -1, y se interpreta generalmente de la siguiente manera:
- 1 — una correlación positiva y fuerte, cuando los cambios son prácticamente idénticos
- 0 — no hay correlación
- -1 — una correlación negativa y alta, cuando los cambios son prácticamente contrarios
