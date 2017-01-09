Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
XVolume - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Mladen Rakic
Ansichten:
- 923
Rating:
-
Veröffentlicht:
Einfacher Volumen-Indikator, der zwei Modi für die Färbung hat:
- um die Farbe beim Kreuzen des mittleren Volumens zu ändern
- um die Farbe basierend auf Bull/Bear-Status der entsprechenden Preiskerze zu ändern
