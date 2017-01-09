CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XVolume - Indikator für den MetaTrader 5

mladen | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
923
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Einfacher Volumen-Indikator, der zwei Modi für die Färbung hat:

  • um die Farbe beim Kreuzen des mittleren Volumens zu ändern 
  • um die Farbe basierend auf Bull/Bear-Status der entsprechenden Preiskerze zu ändern
Er benötigt die SmoothAlgorithms.mqh-Datei von Nikolay Kositsinsn um kompiliert zu werden.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16634

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

Indikator umfasst die Spearman Rangkorrelation und Pearson-Korrelation.

Super Passband Filter Super Passband Filter

Dieser Oszillator kann auf mehreren Symbolen und mehreren TimeFrames angewendet werden.

Daily Data Daily Data

Der Indikator zeigt im Chart wichtige Daten des aktuellen Symbols.

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Diese Version zeigt den Kanal, der durchbrochen werden muss, wenn sich der Trend ändert.