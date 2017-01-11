CodeBaseSecciones
ZigZag_NK_Color_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador ZigZag con marcas de precio para los picos del zigzag.

Рис.1. Indicador ZigZag_NK_Color_Price

Fig. 1. Indicador ZigZag_NK_Color_Price:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16630

