無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 918
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
2つのカラーモードオプションを持つシンプルなボリューム指標。
- 平均ボリューム交差で色を変える
- 対応する価格ローソク足のの強気/弱気の状態に基づいて色を変える
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16634
ランクの自己相関
この指標にはスピアマン順位相関とピアソン相関が含まれます。エリオット波動オシレータ
エリオット波数を数えるのに役立つ優れたオシレーターです。
日中のデータ
この指標は、現在の銘柄の重要なデータをチャートウィンドウに表示します。ギャン高低アクティベータ
このバージョンでは、トレンドを変更しようとする場合に破損する必要のあるチャネルが表示されます。