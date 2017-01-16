コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
918
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

2つのカラーモードオプションを持つシンプルなボリューム指標。

  • 平均ボリューム交差で色を変える 
  • 対応する価格ローソク足のの強気/弱気の状態に基づいて色を変える
コンパイルするにはNikolay KositsinsnのSmoothAlgorithms.mqhファイルが必要です。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16634

ランクの自己相関 ランクの自己相関

この指標にはスピアマン順位相関とピアソン相関が含まれます。

エリオット波動オシレータ エリオット波動オシレータ

エリオット波数を数えるのに役立つ優れたオシレーターです。

日中のデータ 日中のデータ

この指標は、現在の銘柄の重要なデータをチャートウィンドウに表示します。

ギャン高低アクティベータ ギャン高低アクティベータ

このバージョンでは、トレンドを変更しようとする場合に破損する必要のあるチャネルが表示されます。