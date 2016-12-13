Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.

Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.

Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.

Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.