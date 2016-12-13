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Индикаторы

XVolume - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2460
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Real autor: Khlystov Vladimir

Простой индикатор объема с двумя опциями цветового режима:

  • изменение цвета при пересечении средней объемами
  • изменение цвета на бычьем/медвежьем состоянии соответствующей свечи
Чтобы скомпилировать файл, нужно сначала установить SmoothAlgorithms.mqh, разработанный Николаем Косицыным.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16634

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.

Daily Data Daily Data

Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.

Gann High Low Activator Gann High Low Activator

Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.