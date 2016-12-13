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XVolume - индикатор для MetaTrader 5
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Real autor: Khlystov Vladimir
Простой индикатор объема с двумя опциями цветового режима:
- изменение цвета при пересечении средней объемами
- изменение цвета на бычьем/медвежьем состоянии соответствующей свечи
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16634
Rank AutoCorrelation
Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.Elliott Wave Oscillator
Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.
Daily Data
Индикатор отображает в окне графика важные данные по текущему символу.Gann High Low Activator
Эта версия показывает канал, который пробивается, если тренд начинает меняться.