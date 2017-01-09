Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
XVolume - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1952
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Real autor: Khlystov Vladimir
Indicador de volume simples com dois modos de cor:
- Alteração da cor após os volumes atravessar a média
- mudança de cor de acordo com o estado de alta/baixa da vela
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16634
