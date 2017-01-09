CodeBaseSeções
XVolume - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1952
Avaliação:
(20)
Publicado:
Real autor: Khlystov Vladimir

Indicador de volume simples com dois modos de cor:

  • Alteração da cor após os volumes atravessar a média
  • mudança de cor de acordo com o estado de alta/baixa da vela
Para compilar o arquivo, você deve primeiro instalar o SmoothAlgorithms.mqh projetado por Nicholas Kositsyn.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16634

