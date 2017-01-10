请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
等级自动相关 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1679
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
等级 (自动) 相关指标包括:
- Spearman 等级相关
- Pearson 相关
它还可以使用 22 种价格类型, 且用户可以选择使用浮动级别或固定级别 (用于确定超买和超卖级别)。
同样的规则对于 Spearman 和 Pearson 相关均适用。相关性范围从 1 到 -1, 且它们通常被引申为:
- 1 是完美的正相关 — 当变化完全相同
- 0 是无相关状态
- -1 是完美的负相关 — 当变化完全相反
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16633