指标

等级自动相关 - MetaTrader 5脚本

mladen | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Mladen Rakic
显示:
1679
等级:
(32)
已发布:
在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

等级 (自动) 相关指标包括:

  • Spearman 等级相关
  • Pearson 相关

它还可以使用 22 种价格类型, 且用户可以选择使用浮动级别或固定级别 (用于确定超买和超卖级别)。

同样的规则对于 Spearman 和 Pearson 相关均适用。相关性范围从 1 到 -1, 且它们通常被引申为:

  • 1 是完美的正相关 — 当变化完全相同
  • 0 是无相关状态
  • -1 是完美的负相关 — 当变化完全相反



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16633

