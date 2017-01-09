CodeBaseKategorien
Indikatoren

Rank AutoCorrelation - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
1350
(32)
Der Rang (Auto) Korrelation Indikator umfasst:

  • Spearman rank correlation
  • Pearson correlation

Er können auch 22 Preistypen verwenden und der Benutzer hat die Wahl mit schwebenden oder festen Levels zu arbeiten (zur Feststellung von Überkauft- und überverkauftlevels).

Sowohl für die Spearman als auch Pearson Korrelation gilt die gleiche Regel. Die Korrelation kann zwischen 1 und -1 sein und sie werden in der Regel bezeichnet als:

  • 1 bedeutet perfekte positive Korrelation - wenn alle Änderungen exakt die gleichen sind
  • 0 bedeutet, dass es keinen Korrelationszustand gibt
  • -1 bedeutet perfekte negative Korrelation - wenn alle Änderungen exakt das Gegenteil sind



