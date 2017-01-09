Der Rang (Auto) Korrelation Indikator umfasst:



Spearman rank correlation

Pearson correlation

Er können auch 22 Preistypen verwenden und der Benutzer hat die Wahl mit schwebenden oder festen Levels zu arbeiten (zur Feststellung von Überkauft- und überverkauftlevels).



Sowohl für die Spearman als auch Pearson Korrelation gilt die gleiche Regel. Die Korrelation kann zwischen 1 und -1 sein und sie werden in der Regel bezeichnet als:

