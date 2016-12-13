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Rank AutoCorrelation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ранговой (авто)корреляции, в который включены:
Для расчета могут быть использованы 22 типа цены. Пользователь может выбрать, фиксированные или плавающие уровни использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Оба коэффициента корреляции — и Спирмена, и Пирсона — используют одни и те же правила. Корреляция может изменяться от 1 до -1, и интерпретируется обычно следующим образом:
- Ранговая корреляция Спирмена
- Корреляция Пирсона
Для расчета могут быть использованы 22 типа цены. Пользователь может выбрать, фиксированные или плавающие уровни использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Оба коэффициента корреляции — и Спирмена, и Пирсона — используют одни и те же правила. Корреляция может изменяться от 1 до -1, и интерпретируется обычно следующим образом:
- 1 — сильная положительная корреляция, когда изменения практически идентичные
- 0 — корреляции нет
- -1 — высокая отрицательная корреляция, когда изменения практически противоположные
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16633
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