Ранговая корреляция Спирмена

Корреляция Пирсона

Индикатор ранговой (авто)корреляции, в который включены:

Для расчета могут быть использованы 22 типа цены. Пользователь может выбрать, фиксированные или плавающие уровни использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.



Оба коэффициента корреляции — и Спирмена, и Пирсона — используют одни и те же правила. Корреляция может изменяться от 1 до -1, и интерпретируется обычно следующим образом:



1 — сильная положительная корреляция, когда изменения практически идентичные

0 — корреляции нет

-1 — высокая отрицательная корреляция, когда изменения практически противоположные



