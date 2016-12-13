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Индикаторы

Rank AutoCorrelation - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2939
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Индикатор ранговой (авто)корреляции, в который включены:
  • Ранговая корреляция Спирмена
  • Корреляция Пирсона

Для расчета могут быть использованы 22 типа цены. Пользователь может выбрать, фиксированные или плавающие уровни использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности.

Оба коэффициента корреляции — и Спирмена, и Пирсона — используют одни и те же правила. Корреляция может изменяться от 1 до -1, и интерпретируется обычно следующим образом:

  • 1 — сильная положительная корреляция, когда изменения практически идентичные
  • 0 — корреляции нет
  • -1 — высокая отрицательная корреляция, когда изменения практически противоположные




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16633

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