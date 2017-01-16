無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
このランク（自動）相関指標は下記を含みます。
- スピアマン順位相関
- ピアソン相関
また、22種類の価格の使用も可能で、ユーザーは（買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルの決定に）浮遊レベルまたは固定レベルを選択することもできます。
スピアマン相関とピアソン相関の両方に同じルールが適用されます。相関は1〜-1の範囲であり、通常は以下のように呼ばれます。
- 1は完璧な正の相関関係で、変化がまったく同じ場合です。
- 0は無相関状態です。
- -1は完全な負の相関関係で、変化がまったく逆の場合です。
エリオット波動オシレータ
エリオット波数を数えるのに役立つ優れたオシレーターです。高調波パターンファインダー
存在するまたは出現しかけているハーモニックチャートパターンを表示する指標。