ポケットに対して
インディケータ

ランクの自己相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1482
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
このランク（自動）相関指標は下記を含みます。

  • スピアマン順位相関
  • ピアソン相関

また、22種類の価格の使用も可能で、ユーザーは（買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルの決定に）浮遊レベルまたは固定レベルを選択することもできます。

スピアマン相関とピアソン相関の両方に同じルールが適用されます。相関は1〜-1の範囲であり、通常は以下のように呼ばれます。

  • 1は完璧な正の相関関係で、変化がまったく同じ場合です。
  • 0は無相関状態です。
  • -1は完全な負の相関関係で、変化がまったく逆の場合です。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16633

