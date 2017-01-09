Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Rank AutoCorrelation - indicador para MetaTrader 5
Mladen Rakic
3174
-
O indicador (automático) de correlação de classe inclui:
Para calcular, podem ser usados 22 tipos de preços. Você pode escolher utilizar níveis fixos ou flutuantes, para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Ambos os coeficientes usam as mesmas regras. A correlação pode variar entre 1 e -1, e é geralmente interpretado da seguinte forma:
- Correlação de classe de Spearman.
- Correlação de Pearson
- 1 — forte correlação positiva quando as mudanças são quase idênticas
- 0 — não há nenhuma correlação
- -1 — correlação negativa alta, quando as mudanças são praticamente opostas
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16633
