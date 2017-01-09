Correlação de classe de Spearman.

Correlação de Pearson

O indicador (automático) de correlação de classe inclui:

Para calcular, podem ser usados 22 tipos de preços. Você pode escolher utilizar níveis fixos ou flutuantes, para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.



Ambos os coeficientes usam as mesmas regras. A correlação pode variar entre 1 e -1, e é geralmente interpretado da seguinte forma:



1 — forte correlação positiva quando as mudanças são quase idênticas

0 — não há nenhuma correlação

-1 — correlação negativa alta, quando as mudanças são praticamente opostas



