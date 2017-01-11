Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Envelopes ATR MT5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1576
- Ranking:
-
- Publicado:
Es un indicador estándar modificado de la desviación del precio Envelopes, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio desde la MA, pero que se calcula considerando la volatilidad media del propio símbolo según el indicador ATR.
Existe posibilidad de mostrar tanto la desviación según ATR, como la desviación estándar según MA simultáneamente.
El indicador fue diseñado a petición del usuario BalueV, según la proposición de escribir un indicador gratuito en este tema. Versión para MetaTrader 5.
Ajustes:
- ATR Period — período de ATR para el cálculo del indicador.
- MA Period — período de MA a partir del cual va a calcularse el indicador, y a partir del mismo va a calcularse Envelopes estándar, si está activado.
- MA Method — tipo de la línea de МА.
- MA Applied price — los precios según los cuales trazamos МА.
- Deviation % — desviación en % para Envelopes estándar.
- Envelopes Type — tipo de la desviación a construir (sólo estándar, sólo ATR, estándar y ATR).
- Deviation % color down — color de la línea inferior de la desviación estándar.
- Deviation % color up — color de la línea superior de la desviación estándar.
- Deviation ATR color down — color de la línea inferior de la desviación ATR.
- Deviation ATR color up — color de la línea superior de la desviación ATR.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16594
