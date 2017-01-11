Es un indicador estándar modificado de la desviación del precio Envelopes, que muestra el límite superior e inferior de la desviación del precio desde la MA, pero que se calcula considerando la volatilidad media del propio símbolo según el indicador ATR.

Existe posibilidad de mostrar tanto la desviación según ATR, como la desviación estándar según MA simultáneamente.

El indicador fue diseñado a petición del usuario BalueV, según la proposición de escribir un indicador gratuito en este tema. Versión para MetaTrader 5.

Ajustes: