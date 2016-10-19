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Индикаторы

Envelopes ATR MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
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Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.

Имеется возможность отображать как отклонение по ATR, так и стандартное отклонение по МА одновременно.

Индикатор сделан по просьбе пользователя BalueV, в рамках предложения написания бесплатного индикатора в этой теме. Версия для MetaTrader 5.

Настройки:

  • ATR Period — период ATR для расчета индикатора.
  • MA Period — период MA от которого будет рассчитан индикатор, и от него же будет рассчитан стандартный Envelopes, если он включен.
  • MA Method — тип линии МА.
  • MA Applied price — по каким ценам строим МА.
  • Deviation % — отклонение в % для стандартного Envelopes.
  • Envelopes Type — какого типа построить отклонения (только стандартный, только ATR, стандартный и ATR).
  • Deviation % color down — цвет нижней линии стандартного отклонения.
  • Deviation % color up — цвет верхней линии стандартного отклонения.
  • Deviation ATR color down — цвет нижней линии отклонения ATR.
  • Deviation ATR color up — цвет верхней линии отклонения ATR.
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