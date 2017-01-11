CodeBaseSecciones
ZigZag_MACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
ZigZag_MACD.mq5 (23.87 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Zigzag trazado a base del histograma MACD.

Fig. 1. Indicador ZigZag_MACD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16581

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

Zigzag trazado a base del oscilador estocástico.

ZigZag_WPR ZigZag_WPR

Zigzag trazado a base del oscilador de WPR.

ZigZag_NK_Arrows ZigZag_NK_Arrows

Zigzag con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Este indicador muestra la desviación del límite superior e inferior del rango de fluctuaciones del símbolo, y se calcula por ATR de este símbolo.