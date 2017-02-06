请观看如何免费下载自动交易
这是一个修改版的包络线指标，用于衡量价格的偏移。它显示了价格从移动平均偏移的上下边界，在计算中根据 ATR 指标考虑了交易品种价格的平均波动。
偏移可以同时显示 ATR 偏移和标准的 MA 偏移。
本指标是根据BalueV用户的需求而创建的，作为建议开发在本主题中的免费指标 (俄语)中的一部分。MetaTrader 5 版本.
设置:
- ATR Period — 用于指标计算的 ATR 周期数。
- MA Period — 用于指标计算的 MA 周期数。如果被启用，它还用于计算标准包络线。
- MA Method — МА 线的类型。
- MA Applied price — 用于绘制 МА 的价格类型.
- Deviation % — 以百分比表示的标准包络线的偏移。
- Envelopes Type — 偏移类型 (仅是标准的, 仅是 ATR, 标准和 ATR).
- Deviation % color down — 标准偏差底部线的颜色。
- Deviation % color up — 标准偏差顶部线的颜色。
- Deviation ATR color down — ATR 偏差底部线的颜色。
- Deviation ATR color up — ATR 偏差顶部线的颜色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16594
