エンベローブ ATR MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。

偏差は、ATR偏差と標準偏差として同時に表示できます。

この指標はBalueVというユーザーの要望によって、このトピック（ロシア語）のフリー指標を作成する提案の一環として作成されました。MetaTrader 5 版

設定：

  • ATR Period — 指標計算のATR期間
  • MA Period — 指標計算のMA期間（標準エンベロープが有効な場合にはその計算にも使用される）
  • MA Method — МА線のタイプ
  • MA Applied price — МАをプロットするために使用される価格
  • Deviation % — ％単位での標準エンベロープの偏差
  • Envelopes Type — 偏差タイプ（標準のみ、ATRのみ、標準とATR）
  • Deviation % color down — 標準偏差の下の線の色
  • Deviation % color up — 標準偏差の上の線の色
  • Deviation ATR color down — ATR偏差の下の線の色
  • Deviation ATR color up — ATR偏差の上の線の色

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16594

