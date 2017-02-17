無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
エンベローブ ATR MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1746
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。
偏差は、ATR偏差と標準偏差として同時に表示できます。
この指標はBalueVというユーザーの要望によって、このトピック（ロシア語）のフリー指標を作成する提案の一環として作成されました。MetaTrader 5 版
設定：
- ATR Period — 指標計算のATR期間
- MA Period — 指標計算のMA期間（標準エンベロープが有効な場合にはその計算にも使用される）
- MA Method — МА線のタイプ
- MA Applied price — МАをプロットするために使用される価格
- Deviation % — ％単位での標準エンベロープの偏差
- Envelopes Type — 偏差タイプ（標準のみ、ATRのみ、標準とATR）
- Deviation % color down — 標準偏差の下の線の色
- Deviation % color up — 標準偏差の上の線の色
- Deviation ATR color down — ATR偏差の下の線の色
- Deviation ATR color up — ATR偏差の上の線の色
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16594
ZigZag_NK_Arrows
値がフラクタルラベルとして表示されたジグザグです。ZigZag_MACD
MACDヒストグラムに基づいたジグザグです。
ZigZag_RSICandleV2
RSICandleV2指標ローソク足に基づいたジグザグです。ZigZag_MomentumCandle
MomentumCandle指標ローソク足に基づいたジグザグです。