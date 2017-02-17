これは、価格偏差を測定するための修正されたエンベロープ指標です。ATR指標に従って銘柄の平均ボラティリティを考慮して計算されたМАからの価格偏差の上限と下限を表示します。

偏差は、ATR偏差と標準偏差として同時に表示できます。

この指標はBalueVというユーザーの要望によって、このトピック（ロシア語）のフリー指標を作成する提案の一環として作成されました。MetaTrader 5 版

設定：