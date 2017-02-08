Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.

Es gibt auch die Option, sowohl die ATR-Abweichung, als auch die MA-Abweichung gleichzeitig anzuzeigen.

Der Indikator wurde nach der Bitte des Nutzers BalueV entwickelt, im Rahmen des Vorschlags, einen kostenlosen Indikator in diesem Thema zu schreiben. Version für MetaTrader 5.

Einstellungen: