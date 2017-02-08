und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Envelopes ATR MT5 - Indikator für den MetaTrader 5
Der modifizierte Envelopes Indikator der Preisabweichung, der die obere und die untere Grenze der Abweichung des Preises vom MA anzeigt. Der Indikator wird unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Volatilität des Symbols nach dem ATR Indikator berechnet.
Es gibt auch die Option, sowohl die ATR-Abweichung, als auch die MA-Abweichung gleichzeitig anzuzeigen.
Der Indikator wurde nach der Bitte des Nutzers BalueV entwickelt, im Rahmen des Vorschlags, einen kostenlosen Indikator in diesem Thema zu schreiben. Version für MetaTrader 5.
Einstellungen:
- ATR Period — ATR-Periode für die Berechnung des Indikators.
- MA Period — die MA-Periode, auf welcher die Berechnung dieses Indikators basiert sowie des Standard-Envelopes, wenn dieser aktiviert ist.
- MA Method — Typ der МА-Linie.
- MA Applied price — nach welchen Preisen MА gezeichnet wird.
- Deviation % — Abweichung -% für einen Standard Envelopes.
- Envelopes Type — Abweichung von welchem Typ gebaut werden muss (nur Standard, nur ATR, Standard und ATR).
- Deviation % color down — Farbe der unteren Linie der Standardabweichung.
- Deviation % color up — Farbe der oberen Linie der Standardabweichung.
- Deviation ATR color down — Farbe der unteren Linie der ATR-Abweichung.
- Deviation ATR color up — Farbe der oberen Linie der ATR-Abweichung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16594
