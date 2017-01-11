CodeBaseSecciones
ZigZag_NK_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Zigzag con visualización de sus valores en forma de iconos fractales.

¡Los iconos se redibujan de manera semejante a los picos del zigzag original!

Fig. 1. Indicador ZigZag_NK_Arrows

Fig. 1. Indicador: ZigZag_NK_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16592

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

Zigzag trazado a base del histograma MACD.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

Zigzag trazado a base del oscilador estocástico.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Este indicador muestra la desviación del límite superior e inferior del rango de fluctuaciones del símbolo, y se calcula por ATR de este símbolo.

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

Zigzag trazado a base de las velas del indicador RSICandleV2.