Envelopes ATR MT5 - indicador para MetaTrader 5
3681
Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.
É possível exibi-lo tanto como desvio segundo o ATR quanto desvio padrão segundo a MA simultaneamente.
Indicador feito a pedido do usuário BalueV segundo uma solicitação para desenvolver um indicador gratuito neste tema. Versão para MetaTrader 5.
Opções:
- ATR Period — período ATR para cálculo do indicador.
- MA Period — período MA a partir do qual será calculado o indicador, e a partir dele será calculado o Envelopes padrão, se ele estiver ativado.
- MA Method — tipo de linha MA.
- MA Applied price — preços segundos os quais plotamos a MA.
- Deviation % — desvio em % para o Envelopes padrão.
- Envelopes Type — tipo de desvio segundo o qual se deve plotar (apenas padrão, apenas ATR, padrão e ATR).
- Deviation % color down — cor da linha inferior do desvio padrão.
- Deviation % color up — cor da linha superior do desvio padrão.
- Deviation ATR color down — cor da linha inferior do desvio ATR.
- Deviation ATR color up — cor da linha superior do desvio ATR.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16594
