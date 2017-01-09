CodeBaseSeções
Envelopes ATR MT5 - indicador para MetaTrader 5

Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.

É possível exibi-lo tanto como desvio segundo o ATR quanto desvio padrão segundo a MA simultaneamente.

Indicador feito a pedido do usuário BalueV segundo uma solicitação para desenvolver um indicador gratuito neste tema. Versão para MetaTrader 5.

Opções:

  • ATR Period — período ATR para cálculo do indicador.
  • MA Period — período MA a partir do qual será calculado o indicador, e a partir dele será calculado o Envelopes padrão, se ele estiver ativado.
  • MA Method — tipo de linha MA.
  • MA Applied price — preços segundos os quais plotamos a MA.
  • Deviation % — desvio em % para o Envelopes padrão.
  • Envelopes Type — tipo de desvio segundo o qual se deve plotar (apenas padrão, apenas ATR, padrão e ATR).
  • Deviation % color down — cor da linha inferior do desvio padrão.
  • Deviation % color up — cor da linha superior do desvio padrão.
  • Deviation ATR color down — cor da linha inferior do desvio ATR.
  • Deviation ATR color up — cor da linha superior do desvio ATR.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16594

