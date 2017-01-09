Indicador padrão modificado de desvio de preço Envelopes, ele mostra os limites superior e inferior de desvio do preço a partir da MA, mas calculado com base na volatilidade média do mesmo instrumento de acordo com o indicador ATR.

É possível exibi-lo tanto como desvio segundo o ATR quanto desvio padrão segundo a MA simultaneamente.

Indicador feito a pedido do usuário BalueV segundo uma solicitação para desenvolver um indicador gratuito neste tema. Versão para MetaTrader 5.

Opções: