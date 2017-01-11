Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Tick Chart - indicador para MetaTrader 5
- 1657
El indicador muestra Ask y Bid que se toman del historial real de ticks. Además, comparando visualmente Ask y Bid se puede evaluar cómo se cambiaba el spread.
Por defecto, el indicador tiene la fecha 2016.10.07 02:06:03. Eso permite observar en el símbolo "GBPUSD" cómo se desenvolvían los eventos que llevaron a la caída de GBP:
Como el indicador muestra los valores de los precios Ask y Bid, se puede ver cómo era el spread.
Parámetros de entrada:
- amount requested by ticks — número de los ticks solicitados.
- with a date query tics — fecha inicial para solicitar los ticks.
- timer — temporizador (milisegundos) de actualización del indicador, en realidad, la velocidad de la visualización del historial de tick.
- see how many bars — número de ticks visibles.
Muestra el historial de ticks de precio (Bid/Ask) dentro de todas las barras visibles.
