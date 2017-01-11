El indicador muestra Ask y Bid que se toman del historial real de ticks. Además, comparando visualmente Ask y Bid se puede evaluar cómo se cambiaba el spread.

Por defecto, el indicador tiene la fecha 2016.10.07 02:06:03. Eso permite observar en el símbolo "GBPUSD" cómo se desenvolvían los eventos que llevaron a la caída de GBP:

Como el indicador muestra los valores de los precios Ask y Bid, se puede ver cómo era el spread.

Parámetros de entrada: