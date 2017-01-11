CodeBaseSecciones
Tick Chart - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1657
Ranking:
(27)
Publicado:
Tick_Chart.mq5 (8.99 KB) ver
El indicador muestra Ask y Bid que se toman del historial real de ticks. Además, comparando visualmente Ask y Bid se puede evaluar cómo se cambiaba el spread.

Por defecto, el indicador tiene la fecha 2016.10.07 02:06:03. Eso permite observar en el símbolo "GBPUSD" cómo se desenvolvían los eventos que llevaron a la caída de GBP:

GBPUSDM5

Como el indicador muestra los valores de los precios Ask y Bid, se puede ver cómo era el spread.

Parámetros de entrada:

  • amount requested by ticks — número de los ticks solicitados.
  • with a date query tics fecha inicial para solicitar los ticks.
  • timer temporizador (milisegundos) de actualización del indicador, en realidad, la velocidad de la visualización del historial de tick.
  • see how many bars número de ticks visibles.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16553

