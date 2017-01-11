Zigzag trazado a base de las velas del indicador OsMACandle.

Muestra el historial de ticks de precio (Bid/Ask) dentro de todas las barras visibles.

El indicador muestra Ask y Bid que se toman del historial real de ticks. Además, comparando visualmente Ask y Bid se puede evaluar cómo se cambiaba el spread.

Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Slowdown.