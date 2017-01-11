CodeBaseSecciones
Indicadores

TriggerLine with Arrow - indicador para MetaTrader 5

Alexey Viktorov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Trigger Line con flechas muy conocido. Versión en MQL4 sin flechas aquí.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16541

Indicador Ticks Indicador Ticks

Muestra el historial de ticks de precio (Bid/Ask) dentro de todas las barras visibles.

ZigZag_OsMACandle ZigZag_OsMACandle

Zigzag trazado a base de las velas del indicador OsMACandle.

Tick Chart Tick Chart

El indicador muestra Ask y Bid que se toman del historial real de ticks. Además, comparando visualmente Ask y Bid se puede evaluar cómo se cambiaba el spread.

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Slowdown.