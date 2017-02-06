この指標には、実際のティックの履歴から取得されたAskとBidが表示されます。また、AskとBidを視覚的に比較することで、スプレッドの変化を評価することも可能です。

デフォルトでは、2016.10.07 02:06:03の日付が指標に設定されます。. これにより、GBPUSD銘柄上のGBPの減少の事象を見ることができます。

指標がAskとBidの値を表示するので、スプレッドが何であったかを見ることもできます。

入力パラメータ：