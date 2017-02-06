コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ティックチャート - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1405
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標には、実際のティックの履歴から取得されたAskとBidが表示されます。また、AskとBidを視覚的に比較することで、スプレッドの変化を評価することも可能です。

デフォルトでは、2016.10.07 02:06:03の日付が指標に設定されます。. これにより、GBPUSD銘柄上のGBPの減少の事象を見ることができます。

GBPUSDM5

指標がAskとBidの値を表示するので、スプレッドが何であったかを見ることもできます。

入力パラメータ

  • amount requested by ticks —リクエストされたティックの数
  • with a date query tics ティックリクエストの初めの日
  • timer 指標の更新タイマー（ミリ秒）、本質的にティック履歴の表示の間隔
  • see how many bars 表示されるティック数

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16553

矢印付きのトリガーライン 矢印付きのトリガーライン

矢印付きのトリガーライン指標

ティック指標 ティック指標

すべての目に見えるバーの中でティック価格履歴（買値と売値）を表示します。

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

WPR_Slowdown指標のシグナルに基づいた取引システムです。

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

MFI_Slowdown指標のシグナルに基づいた取引システムです。