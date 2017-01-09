CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Tick Chart - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3612
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe os preços Ask e Bid tomados a partir do histórico real de ticks. Além disso, comparando visualmente Ask e Bid, é possível avaliar como é que mudou o spread.

No indicador, por padrão, é registrada a data 2016.10.07 02:06:03. Isso permite que no símbolo "GBPUSD" seja possível ver como se desenvolveram os eventos que levaram à queda do GBP.

GBPUSDM5

Como o indicador exibe os valores dos preços Ask e Bid, é possível ver qual foi o spread.

Parâmetros de entrada:

  • amount requested by ticks — número de ticks solicitados.
  • with a date query tics a partir de qual data solicitar ticks.
  • timer temporizador (milissegundos) de atualização do indicador, na verdade a velocidade de exibição do histórico de ticks.
  • see how many bars número de ticks visíveis.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16553

TriggerLine with Arrow TriggerLine with Arrow

Indicador Trigger Line com setas.

Indicador de Ticks Indicador de Ticks

Exibe o histórico de ticks de preço (Bid/Ask) em todas as barras visíveis.

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

Sistema de negociação plotado com base nos sinais do indicador WPR_Slowdown.

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

Sistema de negociação plotada com base nos sinais do indicador MFI_Slowdown.