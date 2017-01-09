O indicador exibe os preços Ask e Bid tomados a partir do histórico real de ticks. Além disso, comparando visualmente Ask e Bid, é possível avaliar como é que mudou o spread.

No indicador, por padrão, é registrada a data 2016.10.07 02:06:03. Isso permite que no símbolo "GBPUSD" seja possível ver como se desenvolveram os eventos que levaram à queda do GBP.

Como o indicador exibe os valores dos preços Ask e Bid, é possível ver qual foi o spread.

Parâmetros de entrada: