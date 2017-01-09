Participe de nossa página de fãs
Tick Chart - indicador para MetaTrader 5
O indicador exibe os preços Ask e Bid tomados a partir do histórico real de ticks. Além disso, comparando visualmente Ask e Bid, é possível avaliar como é que mudou o spread.
No indicador, por padrão, é registrada a data 2016.10.07 02:06:03. Isso permite que no símbolo "GBPUSD" seja possível ver como se desenvolveram os eventos que levaram à queda do GBP.
Como o indicador exibe os valores dos preços Ask e Bid, é possível ver qual foi o spread.
Parâmetros de entrada:
- amount requested by ticks — número de ticks solicitados.
- with a date query tics — a partir de qual data solicitar ticks.
- timer — temporizador (milissegundos) de atualização do indicador, na verdade a velocidade de exibição do histórico de ticks.
- see how many bars — número de ticks visíveis.
