Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.

В индикаторе по умолчанию прописана дата 2016.10.07 02:06:03. Это даёт возможность на символе "GBPUSD" увидеть, как развивались события падения GBP:

Так как индикатор показывает значения цен Ask и Bid, то можно видеть, каким был спред.

Входные параметры: