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Индикаторы

Tick Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
5421
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.

В индикаторе по умолчанию прописана дата 2016.10.07 02:06:03. Это даёт возможность на символе "GBPUSD" увидеть, как развивались события падения GBP:

GBPUSDM5

Так как индикатор показывает значения цен Ask и Bid, то можно видеть, каким был спред.

Входные параметры:

  • amount requested by ticks — количество запрашиваемых тиков.
  • with a date query tics с какой даты запрашивать тики.
  • timer таймер (миллисекунды) обновления индикатора, по сути скорость показа тиковой истории.
  • see how many bars количество видимых тиков.
Fibo Retracement Trader Fibo Retracement Trader

Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.

Trade on Timer Trade on Timer

Простой код, иллюстрирующий торговлю на основе события OnTimer. При срабатывании таймера робот поочередно заключает сделки на покупку и продажу с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом.

Kijun-Sen with alerts Kijun-Sen with alerts

Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене тренда

ZigZag_iForce ZigZag_iForce

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.