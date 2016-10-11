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Tick Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.
В индикаторе по умолчанию прописана дата 2016.10.07 02:06:03. Это даёт возможность на символе "GBPUSD" увидеть, как развивались события падения GBP:
Так как индикатор показывает значения цен Ask и Bid, то можно видеть, каким был спред.
Входные параметры:
- amount requested by ticks — количество запрашиваемых тиков.
- with a date query tics — с какой даты запрашивать тики.
- timer — таймер (миллисекунды) обновления индикатора, по сути скорость показа тиковой истории.
- see how many bars — количество видимых тиков.
Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.Trade on Timer
Простой код, иллюстрирующий торговлю на основе события OnTimer. При срабатывании таймера робот поочередно заключает сделки на покупку и продажу с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом.
Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене трендаZigZag_iForce
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.