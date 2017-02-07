CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Tick Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1884
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt Ask und Bid, die von einer realen Ticks-History genommen werden. Auch optisch vergleichend Ask und Bid kann man bewerten, wie sich der Spread änderte.

Im Indikator wurde das Datum 2016.10.07 02:06:03 standardmäßig verordnet. Dies ermöglicht auf dem Symbol "GBPUSD" zu sehen, wie sich die Ereignisse des Abstiegs GBP entwickelten:

GBPUSDM5

Da der Indikator die Werte der Preise Ask und Bid zeigt, so kann man sehen, wie der Spread war.

Eingangsparameter:

  • amount requested by ticks — die Anzahl der geforderten Ticks.
  • with a date query tics von welchem Datum die Ticks gefordet werden müssen.
  • timer der Timeframe (die Millisekunde) der Erneuerung des Indikators, eigentlich ist es die Geschwindigkeit der Anzeige der Ticks-History.
  • see how many bars die Anzahl der sichtbaren Ticks.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16553

TriggerLine with Arrow TriggerLine with Arrow

Der Indikator Trigger Line mit Pfeilen.

Der Ticks-Indikator Ticks Der Ticks-Indikator Ticks

Der zeigt die ticks Preis-History (Bid/Ask) innerhalb aller sichtbaren Bars.

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators WPR_Slowdown gebaut wurde.

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators MFI_Slowdown gebaut wurde.