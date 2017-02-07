und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator zeigt Ask und Bid, die von einer realen Ticks-History genommen werden. Auch optisch vergleichend Ask und Bid kann man bewerten, wie sich der Spread änderte.
Im Indikator wurde das Datum 2016.10.07 02:06:03 standardmäßig verordnet. Dies ermöglicht auf dem Symbol "GBPUSD" zu sehen, wie sich die Ereignisse des Abstiegs GBP entwickelten:
Da der Indikator die Werte der Preise Ask und Bid zeigt, so kann man sehen, wie der Spread war.
Eingangsparameter:
- amount requested by ticks — die Anzahl der geforderten Ticks.
- with a date query tics — von welchem Datum die Ticks gefordet werden müssen.
- timer — der Timeframe (die Millisekunde) der Erneuerung des Indikators, eigentlich ist es die Geschwindigkeit der Anzeige der Ticks-History.
- see how many bars — die Anzahl der sichtbaren Ticks.
