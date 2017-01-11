Se diferencia de otros indicadores de ticks en que muestra el historial en el gráfico principal directamente por encima de las barras. Se observa muy bien el historial del «spread» y la manera de formación de cada barra. Se muestra visualmente la formación de la barra actual en tiempo real.

¡Atención!

Dado que el indicador muestra el historial de ticks de precio para el intervalo de tiempo completo que se ve en el gráfico, el número de ticks a mostrar puede medirse en miles o millones. Esta carga provocará la ejecución muy lenta del indicador. Por ejemplo, en H1 con la escala mínima, el intervalo visible puede alcanzar varios meses. El indicador va a trabajar muy lento para cargar y visualizar, respectivamente, muchos millones de ticks.

Si Usted quiere ver los ticks, lo más lógico sería usar un timeframe pequeño (hasta M5) y una escala grande para poder observar los detalles del historial de precios (como en la imagen de arriba).

Este indicador fue cogido del blog y fue corregido un poco, ya que habías salidas fuera de los límites de los array. He añadido (unas líneas) el relleno del área entre LowAsk y HighBid correspondientes. Muchas cosas que sobran fueron excluidas del original: construcción POO del indicador y los archivos mqh sin usar.

Sorprendentemente funciona muy estable (no tiene los búferes de indicador en absoluto).

Está lejos de ser ideal. Aparentemente, debido al hecho de que en el momento de su escritura, muchos fallos en el trabajo de la función CopyTicks no fueron corregidos. No obstante, muestra los datos históricos correctamente y bastante rápido (hay posibilidad de acelerar significativamente).

No tiene sentido dirigirse a este indicador a través de iCustom y IndicatorCreate, ya que no hay búferes de indicador. Es necesario sólo para visualizar el historial. Y la verdad es que tiene apariencia del indicador solamente debido a una cierta coincidencia de la función principal, es decir «mostrar».

Por ejemplo, en forma del Asesor Experto ocurre lo mismo:

#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick ( void ) { if (:: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ) <= :: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_VISIBLE_BARS )) ChartObject.Visual(); }

Es decir, simplemente se utiliza uno de los tipos personalizados de los objetos gráficos interactivos. Por eso, resulta paradójico que este indicador, en realidad, lo es sólo formalmente- se trata de una forma técnica de un programa MT.

En los parámetros de entrada del indicador se establece el grado de transparencia de este objeto.

El indicador es autosuficiente— no usa las librerías estándar.

Es problemático hacer una captura de pantalla con los recursos del terminal, ya que puede no haber coincidencia con lo que muestra el terminal.

Se copila para MetaTrader 4, pero como es lógico (no hay datos CopyTicks) no muestra nada.