本指标显示了卖家报价和买家报价，它们是从真实的订单时刻历史中获得的。另外，也可以通过在显示中比较卖家报价和买家报价而评估点差。
指标中默认的日期时间是e 2016.10.07 02:06:03 。这使得可以看到英镑相关事件引起的 GBPUSD 交易品种上的下跌:
因为指标显示了卖家报价和买家报价的数值，也就可以看到点差是多少。
输入参数:
- amount requested by ticks — 所需的订单时刻的数量。
- with a date query tics — 请求订单时刻的起始日期时间。
- timer — 用于更新指标的计时器 (毫秒数)，就是现实订单时刻历史的频率。
- see how many bars — 可见订单时刻的数量。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16553
