代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Tick Chart(订单时刻图表) - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2662
等级:
(27)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标显示了卖家报价和买家报价，它们是从真实的订单时刻历史中获得的。另外，也可以通过在显示中比较卖家报价和买家报价而评估点差。

指标中默认的日期时间是e 2016.10.07 02:06:03 。这使得可以看到英镑相关事件引起的 GBPUSD 交易品种上的下跌:

GBPUSDM5

因为指标显示了卖家报价和买家报价的数值，也就可以看到点差是多少。

输入参数:

  • amount requested by ticks — 所需的订单时刻的数量。
  • with a date query tics 请求订单时刻的起始日期时间。
  • timer 用于更新指标的计时器 (毫秒数)，就是现实订单时刻历史的频率。
  • see how many bars 可见订单时刻的数量。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16553

带有箭头的 TriggerLine 带有箭头的 TriggerLine

带有箭头的 Trigger Line （触发线)指标。

Ticks 指标 Ticks 指标

它显示了所有可见柱的订单时刻价格历史 (买家报价/卖家报价)。

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

基于 WPR_Slowdown 指标信号的交易系统。

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

基于 MFI_Slowdown 指标信号的交易系统。