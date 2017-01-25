本指标显示了卖家报价和买家报价，它们是从真实的订单时刻历史中获得的。另外，也可以通过在显示中比较卖家报价和买家报价而评估点差。

指标中默认的日期时间是e 2016.10.07 02:06:03 。这使得可以看到英镑相关事件引起的 GBPUSD 交易品种上的下跌:

因为指标显示了卖家报价和买家报价的数值，也就可以看到点差是多少。

输入参数: