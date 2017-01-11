Mira cómo descargar robots gratis
Momentum Pinball - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 992
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un conocido indicador basado en la idea de Linda Raschke con pequeñas modificaciones (ha sido añadida la posibilidad de elegir el período y el tipo de MA para los cálculos). El indicador muestra los niveles de sobrecompra y sobreventa del mercado. Para la conveniencia del usuario, los momentos de una probable entrada en el mercado están marcados con color.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16531
