Indikatoren

Momentum Pinball v.2 - Indikator für den MetaTrader 5

mladen
Veröffentlicht:
Mladen Rakic
Ansichten:
1428
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Einige Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Indikator basiert auf Linda Rashkes Idee: das Original hat nur 1 Periode und verwendet nur den Ema zur Berechnung.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16531

