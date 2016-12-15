無料でロボットをダウンロードする方法を見る
モメンタムピンボールv.2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
Mladen Rakic
926
Linda Rashkeの考えに基づいてオリジナルの指標にいくつかの変更を加えました。オリジナルには期間が1のみあり、計算にはEMAしか使用されません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16531
