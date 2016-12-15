コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

モメンタムピンボールv.2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
926
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Linda Rashkeの考えに基づいてオリジナルの指標にいくつかの変更を加えました。オリジナルには期間が1のみあり、計算にはEMAしか使用されません。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16531

Aroonオシレータ Aroonオシレータ

視覚的に新しい古典的なAroonオシレーター

適応ラゲール 適応ラゲール

通常の20種類の価格設定の適応ラゲールフィルタ

スーパー・パスバンド・フィルタ スーパー・パスバンド・フィルタ

オシレータは、複数の銘柄と時間枠で使用できます。

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

ColorTrend_CF指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標。