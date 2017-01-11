CodeBaseSecciones
Super Passband Filter - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
1281
(26)
John Ehlers desarrolló su nuevo oscilador para ayudar a minimizar los retrasos computacionales. «Filtro de superbandas» fue el nombre que dio Ehlers a su oscilador. El oscilador intercepta los componentes de frecuencia más baja, y rechaza los de frecuencia alta, llevando los ruidos de esa manera al mínimo.

Esta modificación del indicador incluye el parámetro de entrada "Calculation Count". El oscilador soporta diferentes símbolos y períodos de tiempo.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16532

Momentum Pinball Momentum Pinball

Indicador «Pinball de impulso» ligeramente modificado

ZigZag_CHO ZigZag_CHO

Zigzag trazado a base del oscilador de Chaikin.

ZigZag_CCI ZigZag_CCI

Zigzag trazado a base del oscilador de CCI.

ZigZag_OsMA ZigZag_OsMA

Zigzag trazado a base del oscilador de OsMA.