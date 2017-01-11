John Ehlers desarrolló su nuevo oscilador para ayudar a minimizar los retrasos computacionales. «Filtro de superbandas» fue el nombre que dio Ehlers a su oscilador. El oscilador intercepta los componentes de frecuencia más baja, y rechaza los de frecuencia alta, llevando los ruidos de esa manera al mínimo.



Esta modificación del indicador incluye el parámetro de entrada "Calculation Count". El oscilador soporta diferentes símbolos y períodos de tiempo.

