Super Passband Filter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 1281
- Ranking:
-
- Publicado:
Publicado:
John Ehlers desarrolló su nuevo oscilador para ayudar a minimizar los retrasos computacionales. «Filtro de superbandas» fue el nombre que dio Ehlers a su oscilador. El oscilador intercepta los componentes de frecuencia más baja, y rechaza los de frecuencia alta, llevando los ruidos de esa manera al mínimo.
Esta modificación del indicador incluye el parámetro de entrada "Calculation Count". El oscilador soporta diferentes símbolos y períodos de tiempo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16532
