Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Momentum Pinball - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1522
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador baseado nas ideias de Linda Raschke com pequenas alterações (nele foi adicionada a capacidade de selecionar o período e o tipo de MA para os cálculos). O indicador mostra os níveis de sobrevenda/sobrecompra do mercado. Para conveniência do usuário, os momentos de entrada provável no mercado são identificados por cores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16531
Aroon Oscillator
Oscilador Aroon clássico com nova visualizaçãoAdaptive Laguerre
Clássico filtro Laguerre com uma escolha de 22 tipos de preços
Super Passband Filter
Oscilador desenvolvido por John EhlersRank AutoCorrelation
O indicador inclui a correlação de Spearman e a correlação de Pearson.