CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Momentum Pinball - indicador para MetaTrader 5

mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1522
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador baseado nas ideias de Linda Raschke com pequenas alterações (nele foi adicionada a capacidade de selecionar o período e o tipo de MA para os cálculos). O indicador mostra os níveis de sobrevenda/sobrecompra do mercado. Para conveniência do usuário, os momentos de entrada provável no mercado são identificados por cores.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16531

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Oscilador Aroon clássico com nova visualização

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Clássico filtro Laguerre com uma escolha de 22 tipos de preços

Super Passband Filter Super Passband Filter

Oscilador desenvolvido por John Ehlers

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

O indicador inclui a correlação de Spearman e a correlação de Pearson.