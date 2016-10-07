Известный индикатор, основанный на идее Линды Рашке, в котором сделаны небольшие изменения (добавлена возможность выбора периода и используемого типа МА для расчетов). Индикатор показывает уровни перепроданности и перекупленности рынка. Для удобства пользователя моменты вероятного входа в рынок обозначены цветом.

