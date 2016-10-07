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Индикаторы

Momentum Pinball - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3699
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Известный индикатор, основанный на идее Линды Рашке, в котором сделаны небольшие изменения (добавлена возможность выбора периода и используемого типа МА для расчетов). Индикатор показывает уровни перепроданности и перекупленности рынка. Для удобства пользователя моменты вероятного входа в рынок обозначены цветом.



Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Классический осциллятор Aroon в новой визуализации

Cauchy derivative Cauchy derivative

Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.

Super Passband Filter Super Passband Filter

Осциллятор, разработанный Дж. Эйлерсом, с дополнениями

Exp_RSI_Slowdown Exp_RSI_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора RSI_Slowdown.