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Momentum Pinball - индикатор для MetaTrader 5
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Известный индикатор, основанный на идее Линды Рашке, в котором сделаны небольшие изменения (добавлена возможность выбора периода и используемого типа МА для расчетов). Индикатор показывает уровни перепроданности и перекупленности рынка. Для удобства пользователя моменты вероятного входа в рынок обозначены цветом.
Aroon Oscillator
Классический осциллятор Aroon в новой визуализацииCauchy derivative
Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.
Super Passband Filter
Осциллятор, разработанный Дж. Эйлерсом, с дополнениямиExp_RSI_Slowdown
Торговая система, построенная на сигналах индикатора RSI_Slowdown.