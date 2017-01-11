CodeBaseSecciones
ZigZag_CCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
852
(15)
ZigZag_CCI.mq5 (21.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Zigzag trazado a base del oscilador de CCI.

Fig. 1. Indicador ZigZag_CCI

Fig. 1. Indicador ZigZag_CCI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16534

