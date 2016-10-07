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Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Это обычный осциллятор Aroon, который служит для подтверждения тренда на рынке. В данной версии его графическое отображение сделано более наглядным и простым. Пользователь может менять цветовую схему по собственному выбору.
Cauchy derivative
Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.Cauchy difference
Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.
Momentum Pinball
Слегка модифицированный индикатор "Импульсный пинболл"Super Passband Filter
Осциллятор, разработанный Дж. Эйлерсом, с дополнениями