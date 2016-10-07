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Индикаторы

Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2780
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Это обычный осциллятор Aroon, который служит для подтверждения тренда на рынке. В данной версии его графическое отображение сделано более наглядным и простым. Пользователь может менять цветовую схему по собственному выбору.



Cauchy derivative Cauchy derivative

Производная разности Коши. Индикатор указывает на разность расчетных значений текущего бара с баром предыдущим.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.

Momentum Pinball Momentum Pinball

Слегка модифицированный индикатор "Импульсный пинболл"

Super Passband Filter Super Passband Filter

Осциллятор, разработанный Дж. Эйлерсом, с дополнениями